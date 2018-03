Акции Китая снизились, инвесторы анализируют изменения в правительстве

Китайские акции прервали трехдневный рост, завершив торги вторника на отрицательной территории на фоне снижения бумаг компаний здравоохранения и потребсектора, в то время как инвесторы оценивали вероятные последствия перераспределения полномочий правительственных органов.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шэньчжэне, CSI300 опустился на 0,85 процента до 4.092,42 пункта, индекс Shanghai Composite - на 0,46 процента до 3.311,27 пункта.

Власти Китая планируют объединение банковского и страхового регуляторов, а также намерены предоставить новые полномочия другим органам, в том числе центробанку.

Финансовый сектор CSI300 снизился на 0,8 процента, банковский индекс практически не изменился, а бумаги страховщиков подешевели.

Наибольший рост среди компонентов Shanghai Composite показали акции Dr.Peng Telecom & Media Group Co Ltd, Yangzhou Yaxing Motor Coach Co Ltd и Guizhou Guihang Automotive Components Co Ltd, подорожавшие примерно на 10 процентов.

В лидерах падения - бумаги Shanghai Fukong Interactive Entertainment Co Ltd, Changshu Fengfan Power Equipment Co Ltd и Pci-Suntek Technology Co Ltd, которые снизились на 9,75-10,01 процента.

Основной индекс Гонконга завершил торги без изменений, в то время как инвесторы анализировали изменения в китайском правительстве. Участники рынка также ждут выхода данных об инфляции в США, которые могут указать на то, какими будут темпы повышения ставок в 2018 году.

Индекс Hang Seng прибавил 0,02 процента до 31.601,45 пункта, индекс China Enterprises - 0,39 процента до 12.746,78 пункта.

Субиндекс Hang Seng, отслеживающий динамику энергетических акций, снизился на 1,1 процента, сектор информационных технологий вырос на 0,44 процента, финансовый сектор - на 0,37 процента, а индекс недвижимости потерял 0,25 процента.