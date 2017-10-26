Китайские "голубые фишки" в плюсе за счет бумаг Moutai, промышленных компаний, Гонконг снизился

Китайский индекс “голубых фишек” в четверг обновил максимум 28 месяцев благодаря хорошим квартальным результатам компаний, в частности производителя алкогольных напитков Moutai, а также поскольку инвесторы рассчитывают, что Пекин будет продвигать инициативу “Один пояс - один путь”.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, повысился на 0,4 процента до 3.993,58 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,3 процента и завершил сессию на отметке 3.407,57 пункта.

В лидеры роста вышли потребительский сектор и бумаги промышленных компаний, тогда как сектор здравоохранения и акции банков снизились.

Инвесторы вновь переключили внимание на корпоративную отчетность и основные экономические показатели после завершения съезда Коммунистической партии КНР.

Акции Kweichow Moutai выросли на 7 процентов, обновив рекордный максимум, поскольку компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале более чем в два раза. На фоне роста бумаг компании потребительский сектор подскочил на 3,1 процента.

Промышленный сектор также укрепился во главе с акциями CRRC Corporation, которые достигли пика 11 месяцев, поскольку инвесторы прогнозируют, что участие в проектах в рамках инициативы “Один пояс - один путь” позволит крупнейшему в стране производителю поездов улучшить показатели.

Фондовый рынок Гонконга закрыл снижением торги четверга после того, как Уолл-стрит отошла от рекордных пиков, ввиду опасений нехватки ликвидности на мировых финансовых рынках в преддверии итогов заседания Европейского центрального банка.

Индекс Гонконгской биржи Hang Seng и индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потеряли по 0,4 процента, закрывшись на отметках 28.202,38 пункта и 11.446,21 пункта.

Европейский центральный банк практически наверняка объявит в четверг о сокращении объема программы скупки облигаций, что станет самым существенным шагом к отказу от мягкой денежно-кредитной политики.

Большинство секторов закрылись в минусе во главе с ресурсным сектором и бумагами IT-компаний.