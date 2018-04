Китайский рынок акций пережил худшую неделю за месяц, акции Гонконга в минусе

Китайский фондовый рынок снизился по итогам торгов пятницы, завершив худшую неделю за месяц, на фоне сохраняющегося беспокойства о напряженности в торговых отношениях КНР и США.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 1,3 процента до 3.760,85 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 1,5 процента, закрывшись на отметке 3.071,54 пункта.

За эту неделю CSI300 снизился на 2,9 процента, а SSEC потерял 2,8 процента, при этом оба индекса пережили худшую неделю с конца марта.

На рынке преобладает осторожность на фоне сохранения беспокойства о торговом противостоянии КНР и США.

Отраслевые индексы повсеместно снизились в пятницу во главе с акциями брокерских компаний, которые зафиксировали падение прибыли за 2017 год.

Распродажа наблюдалась и в акциях авиакомпаний на фоне роста цен на нефть. В частности, бумаги ChinaSouthern Airlines подешевели на 5 процентов.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Shanghai Zhongyida Co Ltd, которые подорожали на 10,09 процента, а также L&K Engineering Suzhou Co Ltd и Shenzhen Huiding Technology Co Ltd, прибавившие 10,09 процента и 10 процентов соответственно.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Suzhou Secote Precision Electronic Co Ltd, подешевевшие на 10,01 процента, а также Shanghai LongYun Advertising & Media Co Ltd и RoadMainT Co Ltd, которые потеряли по 9,99 процента.

Фондовый рынок Гонконга также завершил сессию на отрицательной территории на фоне падения акций компаний энергетического и технологического секторов.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,9 процента до 30.418,33 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,5 процента, закрывшись на отметке 12.054,23 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, снизился на 2,2 процента, тогда как сектор информационных технологий потеряд 1,72 процента, финансовый сектор - 0,62 процента, а сектор недвижимости - 1,03 процента.

В лидерах роста среди компонентов Hang Seng оказались бумаги Want Want China Holdings Ltd, подорожавшие на 3,38 процента, а наибольшие потери понесли акции AAC Technologies Holdings Inc, которые подешевели на 7,03 процента.