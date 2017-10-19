Китайский фондовый рынок снизился после данных о ВВП, акции Гонконга в минусе

Китайские акции подешевели в четверг после выхода данных, указавших на небольшое замедление роста ВВП КНР в третьем квартале и слабые продажи недвижимости, что вызвало опасения о дальнейшем снижении темпов расширения экономики.

ВВП Китая вырос на 6,8 процента в годовом выражении, совпав с прогнозом аналитиков, опрошенных Рейтер, и замедлившись по сравнению с ростом на 6,9 процента во втором квартале, сообщило Национальное бюро статистики. Однако некоторые инвесторы ждали более высокого показателя после комментариев главы Народного банка Китая Чжоу Сяочуаня в выходные.

Чжоу сказал, что рост ВВП Китая во втором полугодии 2017 года может достигнуть 7 процентов.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 опустился на 0,3 процента до 3.931,25 пункта, индекс Shanghai Composite - также на 0,3 процента до 3.370,17 пункта.

Хотя рост ВВП Китая за 2017 год, скорее всего, легко превысит целевой уровень властей около 6,5 процента, экономисты считают, что расширение экономики утратит движущую силу в 2018 году из-за шагов Пекина, направленных на охлаждение рынка недвижимости и жестких мер в отношении рискованного кредитования.

Большинство основных секторов в четверг снизились.

Акции девелоперов подешевели на 0,9 процента после того, как данные указали на снижение продаж недвижимости в сентябре впервые с марта 2015 года.

Промышленный и финансовый сектора также снизились, в то время как потребительский сектор и бумаги компаний здравоохранения выросли.

Акции Гонконга в четверг подешевели максимально более чем за два месяца на фоне распродажи бумаг сектора недвижимости из-за признаков дефицита ликвидности в городе и после выхода китайских экономических данных.

Индекс Hang Seng сбавил 1,9 процента до 28.159,09 пункта, показав максимальное с середины августа однодневное снижение. Индекс China Enterprises снизился на 2,3 процента - максимально с середины декабря, закрывшись на уровне 11.357,45 пункта.