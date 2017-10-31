Акции Шанхая выросли за счет транспортного сектора, индексы Гонконга в минусе после данных PMI

анхайские акции восстановили потери, завершив торги вторника ростом благодаря уверенному подъему транспортного сектора несмотря на разочаровывающие данные о производственной активности.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 опустился на 0,1 процента до 4.006,72 пункта, индекс Shanghai Composite прибавил 0,1 процента до 3.393,34 пункта.

За октябрь CSI300 вырос на 4,5 процента, SSEC - на 1,3 процента.

Инвесторы соблюдали осторожность после того, как рост официального индекса PMI для производственного сектора Китая замедлился сильнее ожидаемого в октябре на фоне ослабления рынка недвижимости и ужесточения борьбы с загрязнением климата.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) Китая снизился до 51,6 пункта в октябре с 52,4 пункта в сентябре, при этом сентябрьское значение было максимальным более чем за пять лет.

“В целом, рост ВВП Китая демонстрирует нисходящий тренд, однако говорит ли это о сокращении возможностей для инвестиций? Мы так не думаем”, - сказал Бинь Ши, инвестиционный менеджер из UBS Asset Management.

“За указывающими на замедление цифрами скрываются сейсмические структурные сдвиги, предоставляющие огромные возможности для инвесторов, которые могут за них ухватиться”.

Основные сектора во вторник демонстрировали смешанную динамику.

Банковские акции снизились сильнее других секторов, несмотря на то, что “большая пятерка” госбанков отчиталась о подъеме квартальной прибыли и замедлении роста плохих кредитов.

Акции оператора порта Шанхая Shanghai International Port подскочили на 7,5 процента, достигнув максимума более чем за два года, поскольку некоторые инвесторы ждут создания в Шанхае свободного порта. Транспортный сектор вырос на 1,5 процента.

Гонконгские акции снизились из-за тревог инвесторов вокруг слабых данных PMI Китая.

Индекс Hang Seng сбавил 0,3 процента до 28.245,54 пункта, индекс China Enterprises - 0,5 процента до 11.507,72 пункта.

За месяц Hang Seng вырос на 2,5 процента, HSCE - на 5,5 процента.