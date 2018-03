Рынок акций Китая пережил худший квартал за два года из-за напряженности между КНР и США

Основные фондовые индексы Китая слегка повысились по итогам торгов пятницы, но понесли худшие квартальные потери за последние два года, поскольку управляющие фондами страны сократили вложения в акции на фоне напряженности в торговых отношениях между Китаем и США.

На момент закрытия торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,3 процента до 3.168,90 пункта. Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, прибавил 0,1 процента, закрывшись на отметке 3.898,50 пункта.

Более мелкий индекс Шэньчжэня вырос на 1,29 процента, а индекс стартапов ChiNext Composite - на 3,16 процента.

За эту неделю SSEC прибавил 0,5 процента, тогда как CSI300 снизился на 0,2 процента.

По итогам квартала SSEC и CSI300 просели на 4,2 и 3,3 процента соответственно, продемонстрировав худший квартальный результат с марта 2016 года.

Обеспокоенные тем, что торговые разногласия Китая и США породят неопределенность во второй по величине экономике мира и на ее рынках капитала, китайские управляющие фондами сократили объем предполагаемых в ближайшие три месяца вложений в акции до минимума за 18 месяцев.

Китай в четверг предупредил Соединенные Штаты, чтобы они “не открывали ящик Пандоры”, что приведет к проявлениям протекционизма по всему миру.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Inesa Intelligent Tech Inc, которые подорожали на 10,06 процента, а также Wuhan DDMC Culture Co Ltd и Grinm Advanced Materials Co Ltd, прибавившие 10,03 и 10,01 процента соответственно.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Winsan Shanghai Medical Science and Technology Co Ltd, подешевевшие на 4,99 процента, а также Sinopec Oilfield Service Corp и Shenyang Commercial City Co Ltd, которые потеряли 4,69 и 4,02 процента соответственно.