Акции Китая снизились на фоне решения ФРС и беспокойства о торговой войне

Китайский фондовый рынок завершил торги четверга снижением во главе с потребительским сектором и сектором недвижимости, так как инвесторы оценивали последствия роста ставок в США, а также из-за угрозы торговой войны между первой и второй крупнейшими в мире экономиками.

Индекс Shanghai Composite закрыл сессию снижением на 0,5 процента до 3.263,48 пункта, а индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шэньчжэне, CSI300 опустился на 1 процент до 4.020,35 пункта.

Президент США Дональд Трамп в четверг объявит о введении пошлин на импорт китайской продукции, рассчитывая положить конец краже американских технологий, сказал представитель Белого дома. Китай сообщил, что примет ответные меры для защиты собственных интересов.

Индекс, отслеживающий динамику крупнейших компаний потребительского сектора, просел на 3,0 процента, тогда как индекс технологических компаний сбавил 0,8 процента.

Участники рынка также оценивали последствия повышения ставок ФРС.

Вслед за Федрезервом ключевую краткосрочную ставку повысил и Китай, что стало символическим напоминанием о том, что Пекин следит за тенденциями на глобальном рынке, даже несмотря на борьбу с финансовыми рисками внутри страны.

Сектор недвижимости, чувствительный к росту ставок, снизился на 1,9 процента.

Наибольший рост среди компонентов Shanghai Composite показали акции Jiangsu Highhope International Group Corp, Tian Jin Global Magnetic Card Co Ltd и Lucky Film Co Ltd, которые подорожали на 10,04-10,09 процента.

В лидерах падения оказались бумаги China CSSC Holdings Ltd, Antong Holdings Co Ltd и CSSC Offshore & Marine Engineering Group Co Ltd, сбавившие от 9,58 до 10 процентов.

Фондовый рынок Гонконга закрыл сессию четверга в минусе под давлением бумаг IT-компаний на фоне роста опасений о торговой войне.

Индекс Hang Seng просел на 1,1 процента до 31.071,05 пункта, индекс China Enterprises снизился на 0,8 процента до 12.427,55 пункта.

Субиндекс технологических компаний упал на 4,2 процента во главе с акциями Tencent, которые показали максимальное снижение с начала февраля.