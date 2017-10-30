Шанхайские акции пережили худший день за 11 недель, акции Гонконга в минусе

Шанхайские акции в понедельник пережили максимальное однодневное падение за 11 недель в ожидании новой волны первичных публичных размещений акций (IPO) и на фоне роста доходности гособлигаций, свидетельствующего о нехватке ликвидности.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,8 процента до 3.390,34 пункта, показав худший результат с середины августа. Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, потерял 0,3 процента и завершил торги на отметке 4.009,72 пункта.

Китайский регулятор рынка ценных бумаг в минувшую пятницу одобрил девять новых заявок на IPO. Ожидается, что общая сумма, которую смогут привлечь компании, составит около 9,5 миллиарда юаней ($1,43 миллиарда), что более чем в два раз больше суммы привлеченных за последние недели средств.

Это вызвало опасения, что темпы размещения акций могут ускориться, в результате чего индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций высокотехнологичных компаний и интернет-стартапов, упал на 2,1 процента.

Ухудшению настроений инвесторов также способствовала распродажа на рынках облигаций ввиду ожиданий, что меры правительства, направленные на сворачивание более рискованных форм кредитования, приведут к сохранению дефицита ликвидности, несмотря на внушительные вливания со стороны ЦБ.

Бумаги сырьевого сектора расширили потери на фоне сохраняющейся слабости сырьевых рынков - соответствующий индекс снизился на 1,3 процента вслед за акциями China Molybdenum, которые подешевели на 5,5 процента.

Фондовый рынок Гонконга завершил торги понедельника в минусе, вопреки общей тенденции азиатских площадок - настроения инвесторам подпортило падение китайских акций.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,4 процента до 28.336,19 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,7 процента, закрывшись на отметке 11.563,38 пункта.

Индекс сырьевого сектора снизился более чем на 2 процента, нивелировав скачок акций энергетических компаний на фоне укрепления цен на нефть.

Финансовый сектор упал, однако котирующиеся в Гонконге акции HSBC слегка повысились, после того как британский кредитор сообщил о пятикратном увеличении квартальной прибыли.