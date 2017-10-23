Китайский рынок акций слегка повысился, акции Гонконга в минусе

Китайский фондовый рынок слегка повысился по итогам торгов понедельника благодаря росту акций потребительских и фармацевтических компаний, хотя объемы торгов оставались низкими на фоне проходящего в Пекине съезда Коммунистической партии Китая (КПК).

Чиновники, выступавшие на съезде КПК, отметили, что Пекин разрабатывает планы создания свободного порта в Шанхае и ускоряет строительство особого экономического района Сюнъань, что спровоцировало покупку акций, которые могут выиграть от этих проектов.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, вырос на 0,1 процента до 3.930,80 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite также прибавил 0,1 процента и завершил сессию на отметке 3.380,70 пункта.

Секторы продемонстрировали смешанную динамику.

Акции компаний сектора недвижимости сохраняют слабость после выхода данных, согласно которым цены на новые дома в Китае показали вялые темпы роста второй месяц подряд в сентябре [nL8N1MY0K1].

Бумаги защитных секторов, таких как потребительский сектор и сектор здравоохранения, опережают широкий рынок. При этом индекс, отслеживающий акции крупнейших фармацевтических компаний, поднялся на 1,1 процента до максимума с середины 2015 года.

Фондовый рынок Гонконга снизился в понедельник вслед за акциями банков и компаний-застройщиков на фоне беспокойства по поводу замедления экономического роста в Китае.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,6 процента до 28.305,88 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, также потерял 0,6 процента, закрывшись на отметке 11.491,07 пункта.

Индекс, отслеживающий акции компаний сектора недвижимости снизился на 0,6 процента, а индекс финансового сектора потерял 0,8 процента.