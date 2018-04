Рынки акций Китая и Гонконга закрылись ростом за счет ресурсного сектора, роста цен на нефть

Китайский фондовый рынок закрылся в плюсе в четверг за счет существенного укрепления бумаг ресурсного сектора, так как рост цен на нефть способствовал ралли акций производителей сырьевых товаров.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 1,2 процента до 3.811,84 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,9 процента, закрывшись на отметке 3.117,38 пункта.

В лидеры роста среди секторов вышли ресурсный и энергетический сектор.

Цены на нефть выросли в четверг до максимума более трех лет на фоне снижения запасов в США, а также поскольку крупнейший экспортер нефти, Саудовская Аравия, стремится к росту цен, продолжая ограничивать поставки [O/R].

Цены на алюминий подскочили на 5 процентов до максимума почти за семь лет в четверг на фоне сохраняющегося беспокойства о мировых поставках металла после введения США санкций в отношении российского алюминиевого гиганта Русала [MET/L].

Бумаги производителей металлов существенно укрепились: стоимость акций крупнейшего в КНР производителя алюминия Chalco подскочили на максимально допустимые 10 процентов на торгах в Шанхае.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Aluminum Corp of China Ltd, Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd и Sino-Platinum Metals Co Ltd, которые набрали от 9,98 до 10,11 процента.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Shanghai U9 Game Co Ltd, Harbin Air Conditioning Co Ltd и Shanghai Jahwa United Co Ltd, подешевевшие на 6,19-7,45 процента.

Гонконгский фондовый рынок завершил торги четверга на положительной территории во главе с энергосектором, после того как цены на нефть достигли максимума с конца 2014 года.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 1,4 процента до 30.708,44 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 2,1 процента, закрывшись на отметке 12.239,84 пункта.