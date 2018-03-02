В Беларуси вводится электронная цифровая подпись

В Беларуси вводится новый способ подписания (подтверждения) документа в электронном виде – цифровая рукописная подпись, а также расширяется перечень банковских операций, услуг и сделок, совершаемых с использованием программно-аппаратных средств и технологий. Об этом сообщает Нацбанк со ссылкой на свое постановление № 65 от 19 февраля 2018 г., которое вступает в силу после официального опубликования.

Согласно информации, цифровая рукописная подпись может проставляться как удаленно с использованием специальных программно-аппаратных средств (в том числе планшетов и дисплеев), так и при личном присутствии клиента в отделении банка. Такой способ подписания юридически значимых документов будет способствовать развитию финансовых услуг, предоставляемых банками посредством цифровых технологий, а также сокращению бумажного документооборота.

Постановлением № 65 для физических лиц предусматривается возможность приобретения ценных бумаг с использованием программных средств, а также заключения с их помощью договора залога ценных бумаг при обеспечении исполнения обязательств по договорам, заключаемым банками. Данные нормы позволят заложить основу и активизировать дистанционную работу в области использования ценных бумаг.

Кроме того, упраздняется норма, обязывающая банки скреплять печатью копию документа в электронном виде на бумажном носителе. При этом банку предоставляется право проставлять печать на копии документа в электронном виде.