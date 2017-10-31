Нацбанк РБ утвердил новый стандарт бухучета для банков "Инвестиционная недвижимость"

Нацбанк постановлением №412 от 13 октября, которое вступает в силу с 1 января 2018 года, утвердил национальный стандарт бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности 40 "Инвестиционная недвижимость" (НСФО 40).

"НСФО 40 определяет для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций Беларуси, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" принципы признания, прекращения признания и оценки инвестиционной недвижимости в бухгалтерском учете, раскрытия информации о ней в бухгалтерской (финансовой) отчетности", - говорится в сообщении регулятора.

К инвестиционной недвижимости отнесены находящиеся в собственности банка земельные участки, здания, сооружения, изолированные помещения, машино-места, временно не используемые банком и сданные другим лицам в аренду (за исключением финансовой аренды (лизинга).

Банкам предписывается при наличии условий признания, предусмотренных НСФО 40, перевести в состав инвестиционной недвижимости земельные участки, здания, сооружения, изолированные помещения, машино-места, сданные в аренду по состоянию на 1 января 2018 года.

"Принятие постановления №412 направлено на соблюдение банками принципов полноты, понятности бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренных законом "О бухгалтерском учете и отчетности", и повышение уровня прозрачности информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности банков", - отмечается в сообщении Нацбанка РБ.

В нем уточняется, что постановление №412 подготовлено с учетом положений Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 40 "Инвестиционная недвижимость", принятого Советом по международным стандартам финансовой отчетности и введенного в действие на территории Беларуси постановлением Совета министров и Национального банка №657/20 от 19 августа 2016 года.