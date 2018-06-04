В Беларуси упрощен порядок ведения кассовых операций в иностранной валюте

В Беларуси субъектам хозяйствования предоставляется право не использовать печати при совершении кассовых операций с наличной иностранной валютой.

Согласно постановлению Нацбанка № 237 от 25 мая 2018 г., которое вступило в силу 3 июня, также предусматривается возможность приложения к отчету об израсходованных суммах иностранной валюты в служебной командировке за границу посадочного талона, оформленного в электронном виде и распечатанного на бумаге.

«Данное решение связано с широким распространением в настоящее время практики приобретения электронных билетов и использования пассажирами при регистрации и посадке планшетов, смартфонов и других электронных устройств», - поясняется в сообщении регулятора.

Кроме того, субъектам хозяйствования предоставляется право самостоятельно принимать меры по обеспечению сохранности наличной иностранной валюты в кассе, а также при ее доставке в банки и из банков.