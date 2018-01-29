Нацбанк РБ установил предельный размер годовой процентной ставки по микрозаймам

Нацбанк РБ постановлением №20 от 19 января 2018 года установил предельные размеры получаемых заимодавцем с заемщика процентов в годовом исчислении (годовую процентную ставку) по микрозаймам.
Согласно документу, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале, предельный размер годовой процентной ставки по микрозаймам, предоставляемым некоммерческими микрофинансовыми организациями, созданными в организационно-правовой форме фонда, не может превышать размер ставки рефинансирования, установленной Нацбанком на дату заключения договора микрозайма.
При этом предельный размер годовой процентной ставки по микрозаймам, предоставляемым некоммерческими микрофинансовыми организациями, созданными в
организационно-правовой форме потребительского кооператива (потребительскими кооперативами финансовой взаимопомощи), – в двукратном размере ставки
рефинансирования, установленной Национальным банком на дату заключения договора микрозайма.
Эти требования не распространяются на договоры, заключенные до вступления в силу постановления.
Постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года.