С 9 июля отменяется регулирование цен при банковских операциях с драгметаллами и камнями

В Беларуси с 9 июля отменяется регулирование цен при банковских операциях с драгоценными металлами и камнями. Это предусмотрено постановлением правления Национального банка №248 от 23 июня, которое принято в рамках реализации указа №108.

"В настоящее время в Беларуси сложилась стабильная и конкурентная структура банковского рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, участниками которого являются Национальный банк и 12 из 25 белорусских банков. Существующий на банковском рынке порядок ценообразования фактически обеспечивает уровень рыночных цен на драгоценные металлы и драгоценные камни, который в целом соответствует уровню цен на международном рынке. В этих условиях директивное регулирование таких цен является избыточным, а его отмена не приведет к каким-либо скачкам цен либо ценовым диспропорциям", - говорится в комментарии Нацбанка.

Кроме того, отказ от регулирования ценообразования в данной сфере будет способствовать упрощению администрирования банковской деятельности и снижению издержек Национального банка и банков, отмечается в сообщении.

В постановлении также уточнен порядок бухгалтерского учета банковских операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.-