Нацбанк РБ расширил возможности получения наличных в кассах банков субъектами хозяйствования

В Беларуси субъектам хозяйствования предоставляется право получать наличные денежные средства в белорусских рублях в кассах банков по соответствующим заявлениям не только с текущих (расчетных), но и с иных банковских счетов. Соответствующие решения утверждены постановлениями Нацбанка от 25 мая 2018 г. № 235 ”, а также от 25 мая 2018 г. № 236, которые вступают в силу одновременно 8 июня 2018 г.

Ранее для получения денег с иных банковских счетов применялись чеки из чековых книжек, использование которых постепенно отменяется.

"Расширение случаев использования заявлений на получение наличных денег позволит применять более простой и менее затратный способ получения наличных денег в банках по сравнению с чеками из чековых книжек", - говорится в сообщении регулятора.

Одновременно в связи с тем, что в банках еще имеется запас не выданных клиентам чековых книжек, а у клиентов находятся выданные, но еще не использованные ими до настоящего времени чековые книжки, сохраняется право применять в практической работе имеющиеся в наличии чековые книжки до полного их использования. При этом заполнение чеков и пользование ими осуществляется в порядке, указанном на оборотной стороне обложки чековой книжки, и чек должен быть предъявлен к получению денежной наличности в течение 10 дней, не считая дня его выписки чекодателем.

Кроме того, субъектам хозяйствования предоставляется право не использовать печати при совершении кассовых операций и применении чековых книжек для получения наличных денег.

Им также предоставлено право самостоятельно принимать меры по обеспечению сохранности наличных денег в кассе, при их доставке в банки (из банков).