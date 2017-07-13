В Беларуси показатели ликвидности Базель III устанавливаются для банков с 1 января 2018 года

Показатели ликвидности Базель III в качестве обязательных нормативов безопасного функционирования и дополнительные буферы капитала устанавливаются для белорусских банков с 1 января 2018 года.

"В целях совершенствования требований к безопасному и устойчивому функционированию банков правление Нацбанка приняло постановление от 18 мая 2017 года №180 "Об утверждении Инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь". Документ вступит в силу с 1 января 2018 года", - сообщил регулятор.

В соответствии с постановлением установлены в качестве обязательных нормативов безопасного функционирования банков Беларуси показатели ликвидности Базель III (показатели покрытия ликвидности и чистого стабильного фондирования), а также требования к представлению отчетности об их выполнении и аналитической информации об инструментах мониторинга риска ликвидности.

Постановлением №180 также устанавливается порядок отнесения банков к системно значимым. К данной категории будут относиться банки, неудовлетворительное финансовое состояние которых и (или) прекращение осуществления отдельных операций которыми может оказать негативное влияние на весь банковский сектор.

В целях ограничения уровня системных рисков банковского сектора и предупреждения их образования постановлением в качестве надбавки к значению норматива достаточности основного капитала I уровня введен буфер системной значимости в размере от 1 до 1,5 процентного пункта (в зависимости от группы значимости). Кроме того, для ограничения (снижения) рисков, связанных с чрезмерной кредитной активностью банков в период избыточного роста кредитования экономики, поддержания уровня кредитования и покрытия рисков после окончания такого периода предусмотрена возможность применения контрциклического буфера в размере от 0 до 2,5 процентного пункта.

"Данные дополнения и изменения действующих требований Нацбанка в сфере банковского надзора будут способствовать усилению контроля над рисками банковской системы со стороны регулятора, а также совершенствованию системы управления капиталом, ликвидностью и риском ликвидности в банках", - отмечается в комментарии регулятора.