В Беларуси установлены требования к бонусам банкиров

Нацбанк постановлением №544 от 29 декабря 2017 года утвердил новые требования к вознаграждениям и компенсациям в банках.

Как сообщает регулятор, изменения, предусмотренные постановлением №544, должны обеспечить единообразное понимание банковским сообществом надлежащей практики поощрения труда работников банковской сферы, а также разработку банками правил стимулирования труда работников исходя из эффективности их деятельности с учетом принимаемых рисков.

Заложенные в постановлении №544 подходы предусматривают:

создание в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, относимых Нацбанком к числу системно значимых, а также ОАО «Банк развития Республики Беларусь» комитета по вознаграждениям, возглавляемого независимым директором;

определение размера вознаграждений и компенсаций исходя из результатов деятельности работников и (или) банка с учетом принятых ими рисков, риск-профиля и масштабов деятельности банка;

установление перечня работников, принимающих решения об осуществлении банком операций и иных сделок, результаты которых могут существенно повлиять на уровень принимаемых банком рисков, и требований к порядку выплаты им вознаграждений и компенсаций;

уменьшение размера или отмену выплаты вознаграждений и компенсаций в случае нарушения установленных ограничений (лимитов) риска, внутренних процессов управления рисками, требований законодательства, реализации принятых работником и (или) банком рисков, неэффективной и (или) убыточной деятельности банка;

выплату руководству банка вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса частями в течение нескольких лет;

возможность отмены выплаты руководству банка либо уменьшения размера вознаграждения (его части) по итогам работы за отчетный год или годового бонуса в случае невыполнения условий, установленных общим собранием акционеров банка (прежде всего, в случае реализации рисков, принятых банком в периоде, за который выплачивается вознаграждение).

Эффективность созданных в банках систем вознаграждений и компенсаций будет оцениваться Национальным банком при осуществлении оценки эффективности системы корпоративного управления банка.

Постановление №544 вступает в силу с 1 апреля 2018 г.