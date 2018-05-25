Банки в РБ смогут вовлекаться в процесс управления деятельностью предприятий-должников

На финансовом рынке Беларуси внедряются новые инструменты реструктуризации долгов. Соответствующий указ № 200 "О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств" Александр Лукашенко подписал 24 мая, сообщает его пресс-служба.

В частности, банки всех форм собственности смогут вовлекаться в процесс управления деятельностью предприятий-должников (обмен проблемных долгов по кредитам на акции предприятия). Станет возможным передавать права по кредитному договору другому кредитору с дисконтом (продажа банком проблемных долгов со скидкой). Это позволит одному банку аккумулировать все проблемные кредиты организации для осуществления их реструктуризации в целях снижения кредитной нагрузки заемщика.

Кроме того, должники, находящиеся в тяжелом экономическом положении, смогут освобождаться от обязанности погашать проблемную задолженность по кредитам путем прощения долга банками.

«Указ создает условия для снижения объемов проблемной задолженности организаций реального сектора экономики по платежам в бюджет и кредитным договорам, уменьшения дефицита оборотных средств, принятия банками наиболее эффективных решений о реструктуризации долгов и финансировании инвестиционных проектов хозяйственных обществ, участниками которых они становятся», - говорится в комментарии к указу.