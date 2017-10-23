Цены на золото обновили минимум 2 недель на фоне роста доллара к иене

Цены на золото опустились до минимума двух недель в понедельник, тогда как доллар поднялся до максимума трех месяцев к иене после убедительной победы правящей партии Японии на выборах, сигнализировавшей о сохранении ослабляющей японскую нацвалюту программы мер стимулирования.

В 12.50 золото торговалось по $1.276,38 за тройскую унцию по сравнению с $1.280,33 за унцию при закрытии торгов в пятницу.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на $3 до $1.277,5 за унцию.

“Это произошло, в основном, благодаря доллару, - сказал сказал Юичи Икемизу, руководитель отдела товарного сырья в ICBC Standard Bank в Токио. - На прошлой неделе не было сообщений о Северной Корее. Однако, если какие-либо сообщения появятся, они окажут поддержку золоту, но сейчас инвесторы следят за динамикой доллара”.

Либеральная демократическая партия Японии, возглавляемая премьер министром Синдзо Абэ, получила 312 кресел из 465 в нижней палате парламента, сохранив “супербольшинство” в две трети голосов, сообщают местные СМИ.

Победа Абэ ослабила страхи о том, что экономические шаги, предпринимавшиеся под его руководством - к примеру, сверхмягкая монетарная политика Банка Японии - будут сведены на нет, остановив снижение иены к доллару.

Доллар также вырос к корзине основных валют на фоне роста доходности госбондов США и прогресса в отношении налоговых реформ.

Президент США Дональд Трамп рассматривает члена совета управляющих Джерома Пауэлла и профессора экономики Стэнфордского университета Джона Тейлора в качестве потенциальных кандидатов на пост главы ФРС США.

Считается, что Пауэлл придерживается более мягкой монетарной политики, в то время как Тейлор является сторонником более жесткого курса.

Хедж-фонды и управляющие инвестициями сокращали число длинных позиций в золоте на бирже COMEX пятую неделю подряд на неделе по 17 октября, согласно данным Комиссии США по торговле сырьевыми фьючерсами.

Серебро торговалось по $17,08 за унцию по сравнению с $16,99 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $914,15 по сравнению с $920,24, палладий - $964,50 против $975,00.