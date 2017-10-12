Цены на золото обновили пики 2 недель на фоне слабого доллара

Цены на золото обновили максимумы двух недель в четверг, на фоне ослабления доллара, поскольку протокол сентябрьского заседания Федрезерва США показал, что некоторые чиновники регулятора все еще беспокоятся о стабильно низкой инфляции.

Золотые слитки. REUTERS/Mariya Gordeyeva

В 13.15 золото торговалось по $1.294,21 за тройскую унцию по сравнению с $1.291,70 за унцию при закрытии торгов в среду.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подорожали на $7,8 до $1.296,7 за унцию.

Представители руководства Федрезерва долго спорили о перспективах роста инфляции и темпах дальнейшего повышения ставки в случае его отсутствия, показал опубликованный в среду протокол заседания американского центробанка, которое прошло 19-20 сентября.

Доллар опустился до минимума двух недель к корзине валют-соперников в четверг на фоне новостей. [USD/]

Некоторые чиновники ФРС сказали, что в течение следующих месяцев сосредоточатся на данных об инфляции, которые будут влиять на решение о дальнейшем повышении ставки. Американский президент Дональд Трамп “зажег фитиль войны” с Северной Кореей, за что на США может обрушиться “огненный град”, сообщает агентство ТАСС, цитируя слова министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

Серебро торговалось по $17,18 за унцию по сравнению с $17,16 к закрытию торгов в среду, платина стоила $931,75 по сравнению с $928,00, палладий - $964,25 против $959,00.