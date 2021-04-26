В Лос-Анджелесе определили победителей «Оскара»

Жюри Академии кинематографических искусств и наук США объявило лауреатов 93-й церемонии награждения одной из самых престижных кинопремий мира "Оскар".
Победителем в самой престижной категории "Лучший фильм" стала лента "Земля кочевников". Творческий коллектив фильма забрал сразу три "Оскара": в дополнение к лучшему фильму, еще и за "Лучшую режиссерскую работу" и "Лучшую женскую роль".
Звание лучшего актера заслуженно получил Энтони Хопкинс, исполнивший главную роль в фильме "Отец".
В то же время "Оскары" за роли второго плана получили Дэниел Калуя за "Иуда и Черный Мессия" и Юн Ю Чжун за "Минари".
Лучшим анимационным полнометражным фильмом была признана "Душа", а лучшей короткометражной анимацией - "Если что-то случится, я тебя люблю".
Технические награды - "Лучший звук" и "Лучший монтаж" - ожидаемо достались "Звуку металла". В то же время лучшая музыка, по мнению жюри, была у анимационной "Души", а лучшая песня - Fight for You Дернста Эмиля II, H.E.R и Тиары Томас - у "Черного Мессии".
Показательно, что нынешний рекордсмен по количеству номинаций "Манк", который выдвигался на соискание премии в 10 категориях, получил всего две статуэтки ("Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучшая операторская работа").
Общий список номинаций и победителей:
Лучший фильм: "Земля кочевников" (Фрэнсис Мак-Дорманд, Питер Спирс, Дэн Джанви, Хлои Чжао);
Лучшая режиссерская работа: Хлои Чжао ("Земля кочевников");
Лучшая мужская роль Энтони Хопкинс ("Отец");
Лучшая женская роль: Фрэнсис Мак-Дорманд ("Земля кочевников");
Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Калуя ("Иуда и Черный Мессия");
Лучшая женская роль второго плана: Юн Ю Чжун ("Минари");
Лучший оригинальный сценарий: Эмеральд Феннелл ("Перспективная девушка");
Лучший адаптированный сценарий: Кристофер Хэмптон, Флориан Зеллер по одноименной пьесе Зеллера ("Отец");
Лучший анимационный полнометражный фильм: "Душа";
Лучший анимационный короткометражный фильм: "Если что-то случится, я тебя люблю";
Лучший международный художественный фильм: "Еще по одной";
Лучший документальный полнометражный фильм: "Мой учитель - осьминог";
Лучший документальный короткометражный фильм: "Колетт";
Лучший игровой короткометражный фильм: "Два отдаленных незнакомца";
Лучшая музыка к фильму: Трент Резнор, Аттикус Росс, Жон Батист ("Душа");
Лучшая песня к фильму: H.E.R, Дернст Эмиль II, Тиара Томас - Fight for You;
Лучший звук: Николас Беккер, Хайме Бакшт, Мишель Куттоленк, Карлос Кортес, Филипп Блед ("Звук металла");
Лучшая работа художника-постановщика: Дональд Грэм Брет, Жан Паскаль ("Манк");
Лучшая операторская работа: Эрик Мессершмидт ("Манк");
Лучший грим и прически: Матики Энофф, Миа Нил, Ларри М.Черри ("Ма Рейни: Мать блюза");
Дизайн костюмов: Энн Рот ("Ма Рейни: Мать блюза");
Лучший монтаж: Миккель Е.Г. Нильсен ("Звук металла");
Лучшие визуальные эффекты: Эндрю Джексон, Дэвид Ли, Эндрю Локли, Скотт Фишер ("Тенет").
Нынешняя церемония "Оскара" была отложена на два месяца из-за пандемии COVID-19 и проходила одновременно в двух локациях: на центральном железнодорожном вокзале Лос-Анджелеса и в знаменитом театре "Долби".