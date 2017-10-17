Цены на золото снизились, доллар продолжил рост

Цены на золото снизились во вторник на фоне укрепления доллара, в то время как опасения, вызванные геополитической напряженностью на Ближнем востоке и Корейском полуострове, ограничили потери.

В 12.50 золото торговалось по $1.289,88 за тройскую унцию по сравнению с $1.294,00 за унцию при закрытии торгов в понедельник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на $11,2 до $1.291,7 за унцию.

Доллар на торгах вторника укрепился по отношению к основным конкурентам, поддерживаемый ростом доходности казначейских облигаций после сообщения о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает экономиста из Стэнфорда Джона Тэйлора, сторонника более жесткой монетарной политики, на пост нового главы Федеральной резервной системы. [USD/]

Трамп встретится с главой ФРС США Джанет Йеллен в четверг для обсуждения возможных кандидатов на пост нового главы ФРС, сообщил Рейтер источник, знакомый с вопросом.

Федрезерву, вероятно, понадобится вновь повысить процентные ставки в декабре и еще три или четыре раза “на протяжении следующего года” при условии продолжения снижения уровня безработицы и ускорения инфляции, сказал глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен.

Иракские силы в понедельник взяли под контроль провинцию Киркук, в основном занятую курдскими ополченцами, в попытке вернуть власть над богатым нефтью регионом, провозгласившим независимость по итогам референдума в сентябре. США не исключают возможности проведения прямых переговоров с Свереной Кореей, сообщил заместитель госсектеретаря США Джон Салливан, через несколько часов после того, как Пхеньян предупредил, что ядерная война может разразиться в любой момент.

Серебро торговалось по $17,10 за унцию по сравнению с $17,18 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $928,95 по сравнению с $928,50, палладий - $984,65 против $972,50.