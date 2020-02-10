Оскара за лучший фильм получили южнокорейские "Паразиты"

В Лос-Анджелесе в воскресенье, 9 февраля, прошла 92-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук. Лучшим фильмом названы "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо из Южной Кореи.

Социально-сатирическая картина рассказывает о жизни бедной семьи, получившей работу в богатой семье. Она же удостоилась и "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке - впервые одна лента получает оба эти приза, передает DW.

Пон Чжун Хо также получил статуэтку как лучший режиссер, а "Паразитам" присудили "Оскара" и за лучший оригинальный сценарий. В 2019 году лента также получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.

Лучшей актрисой признана Рене Зеллвегер за главную роль в фильм "Джуди" о жизни американской певицы и актрисы Джуди Гарленд.

"Оскара" за лучшую мужскую роль первого плана получил Хоакин Феникс - он снялся в психологическом триллере "Джокер", который стал лидером по количеству номинаций в 2020 году, будучи выдвинут в 11 категориях.

Лучшим полнометражным мультфильмом признана "История игрушек - 4", продолжающая рассказ о приключениях живых игрушек - космического рейнджера База Лайтера, ковбоя Вуди и других.

Лучшей актрисой второго плана в 2020 году признана Лора Дерн за ее роль в семейной мелодраме о разводе "Брачная история" режиссера Ноа Баумбака.

"Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана получил Бред Питт, сыгравший в фильме "Однажды в… Голливуде" режиссера Квентина Тарантино. В январе Питту уже досталась кинопремия "Золотой глобус" в аналогичной номинации.

Премию киноакадемии за лучший адаптированный сценарий получил новозеландский сценарист и режиссер Тайка Вайтити за трагикомедию "Кролик Джоджо", рассказывающую о жизни 10-летнего мальчика в нацистской Германии.

Кроме того, приз за лучший короткометражный мультфильм получила "Любовь к волосам" Метью Черри и Карен Руперт Толивер, а за лучший короткометражный фильм - "Окно напротив" Маршалла Карри.

В этом году 24 номинации на основные награды получил стриминговый сервис Netflix, начавший производить оригинальные полнометражные фильм с 2015 года. Его результаты сравнивают с успехами традиционных голливудских кинопроизводителей.