Последнее обновление: 09.09.2019 17:25

В Египте открыли для туристов две гробницы, которым 3,5 тысячи лет

Египетские власти открыли две гробницы в Луксоре после окончания реставрационных работ. Этим гробницам около трех с половиной тысяч лет. Об этом сообщает NHK World-Japan.

Реставрационные работы проводились группой реставраторов из Египта и США вблизи Долины Царей - места захоронения фараонов.

На восстановленных стенах гробниц видны яркие рисунки. В одной также находятся сидящие рядом друг с другом статуи захороненного, его жены и священника.

Египетские власти также продемонстрировали представителям СМИ большую фреску с изображением фараона и различных божеств, которая проходит реставрацию в храмовом комплексе в популярном туристическом месте Карнак.

Власти планируют открыть эту фреску для обозрения после окончания реставрации.

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