Последнее обновление: 18.07.2019 17:11

В школах у Нотр-Дама проведут очистку из-за риска заражения свинцом

Парижская мэрия заявила о проведении "глубокой очистки" школ вблизи собора Парижской Богоматери, где произошел пожар, чтобы избежать риска заражения свинцом, сообщает телеканал BFMTV.

В четверг французское издание Mediapart со ссылкой на документы сообщило, что уровень концентрации свинца, иногда в десять раз превышающий пороговое значение, был обнаружен спустя месяц после пожара в Нотр-Даме в школах, распложенных вблизи собора. Однако мэрия Парижа не провела глубокую очистку мест, утверждая, что уровень свинца не превышает обычного значения, отмечает издание.

Заместитель директора по здравоохранению мэрии Парижа Арно Готье заявил в четверг телеканалу, что решение о проведении очистки школ до конца июля принято, чтобы "быть уверенными, что риск минимальный".

По его словам, ранее проведенные пробы не выявили никаких тревожных сигналов, что идет вразрез с информацией, опубликованной Mediapart.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются непотушенная сигарета или проблемы с электричеством.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.

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