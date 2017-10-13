Цены на золото продолжили ралли накануне выхода данных об инфляции в США

Цены на золото растут шестой день подряд в пятницу на фоне ослабления доллара, тогда как инвесторы ожидают выхода данных об инфляции в США, которые могут пролить свет на вероятность повышения процентной ставки ФРС.

В 12.57 золото торговалось по $1.293,51 за тройскую унцию по сравнению с $1.293,40 за унцию при закрытии торгов в четверг, после достижения максимума с 26 сентября.

Котировки металла готовились показать первый недельный рост за пять недель.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на $0,5 до $1.296 за унцию.

Доллар снизился в пятницу, готовясь к недельному спаду, так как инвесторы ожидают выхода инфляционных данных, чтобы понять будет ли ФРС придерживаться плана повысить ставку в очередной раз до конца года.

Доллар обновил минимум двух недель к корзине основных валют в ходе предыдущей сессии, поскольку протокол сентябрьского заседания Федрезерва показал, что чиновники центробанка все еще беспокоятся о низкой инфляции.

По данным программы FedWatch от CME Group, рынки оценивали вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре в 90 процентов. [MMT/]

Глава Европейского центробанка Марио Драги в четверг подтвердил обещание удерживать ставку на низком уровне, а глава центрального банка Японии Харухико Курода отметил, что регулятор намеревается сохранить сверхмягкую монетарную политику.

Серебро торговалось по $17,21 за унцию по сравнению с $17,17 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $935,00 по сравнению с $933,00, палладий - $981,25 против $973,00.