ЮНЕСКО создаст виртуальный музей похищенных культурных артефактов

Организация объединенных наций по культуре (ЮНЕСКО) планирует создать первый виртуальный музей украденных культурных ценностей. Этот проект должен повысить осведомленность людей о важности культурного наследия, пишет The Guardian.

Виртуальный музей будет создан совместно с международной организацией криминальной полиции — Интерполом, чья база данных похищенных культурных объектов насчитывает более 52 000 артефактов. Виртуальный музей стоимостью 2,5 миллиона долларов должен открыться в 2025 году.

Посетители могут перемещаться по ряду виртуальных пространств, содержащих детальные 3D-изображения артефактов. Каждый из них будет сопровождаться материалами, объясняющими их уникальное культурное значение, включая истории и свидетельства местных общин.

"За каждым похищенным произведением или фрагментом стоит часть истории и идентичности, которую отобрали у ее владельцев, и она стала недоступной для исследования и теперь рискует уйти в небытие", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

По ее словам, цель состоит в том, чтобы вернуть эти работы в центр внимания и восстановить право общества на доступ к своему наследию, на его изучение и на узнавание себя в нем.

По логике вещей, сказала Азуле, конечной целью существования такого музея должно быть его исчезновение: "Это противоположность обычному музею, чья коллекция будет постоянно расширяться. Мы надеемся, что благодаря этому его коллекция уменьшится".

Архитектор проекта Фрэнсис Кере заявил, что проект призван "пробуждать воображение". Он спроектировал виртуальную "рампу", содержащуюся внутри земного шара, и соединяет регионы, страны, культуры и 600 артефактов, которые составят первую коллекцию.

Самой трудной задачей было создать масштабируемые 3D-изображения артефактов, многие из них не имеют физической записи, кроме небольшой черно-белой фотографии.