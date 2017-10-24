Цены на золото мало меняются, рынки ждут назначения главы ФРС

Золото торгуется в боковике во вторник, так как инвесторы ждут, что имя нового главы Федрезерва США, возможно, будет объявлено раньше срока.

Золотые слитки. REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo

В 12.32 золото торговалось по $1.278,11 за тройскую унцию по сравнению с $1.281,68 за унцию при закрытии торгов в понедельник, после достижения в ходе предыдущей сессии минимума с 6 октября в $1.271,86.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на $1,2 до $1.279,7 за унцию.

Доллар снизился к корзине основных валют, но вырос к иене, торгуясь вблизи пика трех месяцев, достигнутого в ходе предыдущей сессии, так как инвесторы стали следить за назначением нового главы Федрезерва США.

Президент США Дональд Трамп сказал журналистам в понедельник, что он “очень, очень близок” к принятию решения о новом назначении главы ФРС.

Кандидат, придерживающийся более мягкой монетарной политики, как ожидается, будет удерживать ставки на более низком уровне, что снизит курс доллара и сделает металлы, номинированные в долларах, дешевле для держателей других валют.

По мнению опрошенных Рейтер экономистов, ФРС США поднимет процентные ставки в декабре, а также дважды в следующем году. Экономисты обеспокоены, что центробанк не будет торопиться с ужесточением монетарной политики, так как инфляционные ожидания останутся низкими.

Серебро торговалось по $17,02 за унцию по сравнению с $17,04 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $920,99 по сравнению с $921,00, палладий - $961,50 против $959,00.