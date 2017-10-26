Цены на золото выросли на фоне ослабления доллара, рынок ждет заседания ФРС

Цены на золото выросли на фоне ослабления доллара и укрепления евро в четверг, в то время как рынок ждал заседания Европейского центробанка, чтобы узнать подробности о планах регулятора начать сворачивать меры монетарного стимулирования.

ЕЦБ, вероятнее всего, начнет сворачивать программу скупки облигаций, что станет самым существенным шагом к отказу от мягкой денежно-кредитной политики.

Однако поскольку инфляция, которая находится в центре внимания ЕЦБ, остается ниже целевого показателя, сокращение ежемесячного объема скупки облигаций, как ожидается, будет сопровождаться продлением сроков программы.

Евро вырос на 0,1 процента до $1,1829, в то время как доллар снизился к иене на 0,1 процента до 113,58 иены

В 12.41 золото торговалось по $1.277,98 за тройскую унцию по сравнению с $1.277,01 за унцию при закрытии торгов в среду.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подорожали на $0,1 до $1.279,1 за унцию.

Прогресс в отношении налоговых реформ США, а также предположения о том, что новый глава Федрезерва может проводить более жесткую монетарную политику, ограничили потери доллара и оказали поддержку валюте. Президент США Дональд Трамп спросил сенаторов-республиканцев, кого бы они предпочли видеть главой ФРС - экономиста Стэнфордского университета Джона Тэйлора или члена совета управляющих регулятора Джерома Пауэлла.

Серебро торговалось по $16,97 за унцию по сравнению с $16,91 к закрытию торгов в среду, платина стоила $918,49 по сравнению с $919,99, палладий - $966,97 против $960,50.