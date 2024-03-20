Spotify за прошлый год выплатил исполнителям $9 млрд роялти

Стриминговый сервис Spotify в 2023 году выплатил исполнителям $9 млрд роялти. Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в прошлом году 1250 артистов получили более $1 млн роялти за записи и публикации, 11 600 - более $100 тыс., а $66 тыс. - более $10 тыс. Данные цифры втрое больше по сравнению с 2017 годом.

В отчете говорится, что более половины из 66 тыс. артистов происходят из стран, где английский не является основным языком.

По словам вице-президента Spotify Чарли Геллмана, на инди-артистов приходится половина всех уплаченных роялти, а именно $4,5 млрд.

На Spotify стало больше исполнителей, которые по крайней мере выложили музыку на целый альбом и пытаются создать фан-базу. По оценкам компании, на сегодня платформа охватывает около 225 тыс. начинающих художников.

Стриминговый сервис Spotify, согласно новой политике выплат роялти, с 2024 года будет платить артистам только за те песни, которые достигли 1 тыс. прослушиваний за предыдущие 12 месяцев.