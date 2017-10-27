Цены на золото снизились, доллар укрепился к евро после итогов заседания ЕЦБ

Цены на золото снизились в пятницу до минимумов почти трех недель, в то время как доллар вырос к евро после того, как Европейский центральный банк продлил программу скупки облигаций.

В 12.07 золото торговалось по $1.267,30 за тройскую унцию по сравнению с $1.266,73 за унцию при закрытии торгов в четверг, после достижения отметки $1.264,45, минимума с 6 октября. Котировки металла готовились показать недельное падение примерно на 1 процент.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на $1,7 до $1.268 за унцию.

Азиатские акции выросли за счет оптимистичных отчетов америкаских технологических компаний, а евро держался вблизи минимума трех месяцев к доллару после того, как ЕЦБ принял решение продлить меры стимулирования.

Президент США Дональд Трамп выбирает нового главу Федрезерва из двух кандидатов - члена совета управляющих регулятора Джерома Пауэлла и экономиста Стэнфордского университета Джона Тэйлора, сообщило в четверг издание Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Поддержку доллару также оказало решение Палаты представителей США одобрить проект бюджета на 2018 год, расчистив путь для принятия разработанного республиканцами законопроекта о налоговой реформе.

Цены на золото в 2018 году, вероятно, останутся примерно на уровне предыдущего года, так как вероятность повышения процентной ставки ФРС США крайне высока, а прогнозы цен на серебро в очередной раз снижены, поскольку котировки металла не дотянули до прогнозов в третьем квартале, показал проведенный Reuters опрос в четверг. Цены на палладий пытались удержаться вблизи недавних максимумов 16 лет на уровне $1.000 за унцию.

Серебро торговалось по $16,69 за унцию по сравнению с $16,74 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $918,20 по сравнению с $917,40, палладий - $965,00 против $968,75.