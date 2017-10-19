Цены на золото достигли минимума одной недели на фоне стабильного доллара

Цены на золото достигли минимума более одной недели в четверг, так как доллар стабилен на фоне роста доходности госбондов США, в то время как инвесторы следят за назначением нового главы Федрезерва США и хотят прояснить, кто займет этот пост по истечении срока полномочий Джанет Йеллен.

Президент США Дональд Трамп примет решение относительно назначения главы ФРС в “ближайшие дни”. Нынешний руководитель регулятора Джанет Йеллен также числится среди кандидатов.

В 12.42 золото торговалось по $1.283,41 за тройскую унцию по сравнению с $1.280,77 за унцию при закрытии торгов в среду.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подорожали на $2,4 до $1.285,5 за унцию.

Доходность краткосрочных гособлигаций в среду выросла на фоне ожиданий, что денежно-кредитная политика мировых центробанков ужесточится. [US/]

Доллар достиг примерно двухнедельного максимума к иене в четверг, при поддержке роста доходности госбондов США на этой неделе. [FRX/] [USD/]

Американская экономика в сентябре и начале октября расширялась умеренными темпами, несмотря на последствия ураганов в некоторых регионах, говорится в отчете Федрезерва, опубликованном в среду.

Серебро торговалось по $17,00 за унцию по сравнению с $16,98 к закрытию торгов в среду, платина стоила $922,00 по сравнению с $918,00, палладий - $960,00 против $952,50.