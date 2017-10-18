Цены на золото снизились, доллар укрепился на фоне предположений о новом главе ФРС

Цены на золото снизились в среду, так как доллар укрепился на фоне предположений, что новый глава Федрезерва США может быть сторонником более жесткой монетарной политики.

Слитки золота в магазине Ginza Tanaka в Токио 18 апреля 2013 года. REUTERS/Yuya Shino

Президент США Дональд Трамп рассматривает пять кандидатур на пост главы ФРС. О назначении нового главы ФРС Трамп, вероятно, объявит перед тем, как отправится 3 ноября в свое первое турне по странам Азии, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В список кандидатов также входит нынешний руководитель ФРС Джанет Йеллен, чей срок истекает в феврале.

В 12.25 золото торговалось по $1.280,31 за тройскую унцию по сравнению с $1.284,81 за унцию при закрытии торгов во вторник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на $3,9 до $1.282,4 за унцию.

Доллар поднялся, в то время как инвесторы взвешивают возможность того, что новый глава ФРС будет придерживаться более жесткой монетарной политики. Незначительное большинство опрошенных Рейтер экономистов полагает, что Федрезерв возглавит Джером Пауэлл. Однако многие считают, что Йеллен - один из лучших кандидатов.

Серебро торговалось по $16,93 за унцию по сравнению с $16,98 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $925,80 по сравнению с $930,00, палладий - $976,80 против $978,50.