Universal Music удалит свои песни из TikTok

Холдинг лейблов звукозаписи Universal Music Group, который владеет правами на музыку многих мировых звезд, таких как Тейлор Свифт, The Weeknd и Дрейк, объявила, что планирует удалить свои песни с TikTok из-за разногласий между компаниями по оплате. Об этом говорится в заявлении UMG.

По информации холдинга, условия его сотрудничества с TikTok определены контрактом, который заканчивается 31 января 2024 года.

"Во время переговоров о продлении контракта мы настаивали на трех критически важных вопросах - надлежащей компенсации нашим артистам и авторам песен, защите артистов-людей от вредного воздействия искусственного интеллекта и онлайн-безопасности для пользователей TikTok", - говорится в заявлении.

"Что касается вопроса вознаграждения артистам и авторам песен, TikTok предложил платить нашим артистам и авторам песен по ставке, которая достигает лишь часть ставки, которую платят другие крупные платформы. Хотя TikTok имеет более миллиарда пользователей, он составляет лишь 1% общих доходов Universal", - говорит холдинг.

TikTok пытается построить бизнес на основе музыки, не платя за нее справедливую цену, отмечают в Universal Music Group.

В ответ TikTok заявил, что "ему грустно и обидно, что Universal Music Group поставила собственную жадность выше интересов своих артистов и авторов песен".

"Несмотря на ложный нарратив и риторику Universal, факт остается фактом: они решили отказаться от мощной поддержки платформы с более чем миллиардом пользователей, которая служит бесплатным инструментом для продвижения и открытия их таланта.

TikTok смог достичь договоренностей "в первую очередь для артистов" со всеми другими лейблами и издательствами. Очевидно, что корыстные действия Universal не соответствуют интересам артистов, авторов песен и поклонников", - говорят в TikTok.