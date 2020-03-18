Последнее обновление: 18.03.2020 19:16

Евровидение пало жертвой коронавируса

Евровидение отменили из-за коронавируса, сообщили сегодня организаторы мероприятия. Конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме.

"Конкурс "Евровидение-2020", который должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме 12,14 и 16 мая, отменен, - говорится в пресс-релизе. - Учитывая меры, принятые голландскими властями и властями других стран, Европейский вещательный союз принял решение о том, что мероприятие не может быть проведено".

Конкурс может пройти в Роттердаме в 2021 году, передает ТАСС.

<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Культура
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование