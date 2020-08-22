Купаловский театр не будет открывать новый сезон

Купаловский театр в Минске не будет открывать сезон и уходит в простой с 21 августа. Эту информацию подтвердил исполняющий обязанности директора театра Валерий Громада.

По его словам причина простоя — «невозможность организации показа спектаклей», пишет tut.by. Дата окончания простоя не определена.

«До особых распоряжений», - сказал Громада.

Как рассказали сотрудники театра, все это время сотрудники будут получать 2/3 от оклада. Будет работать только администрация и отдел реализации, который будет заниматься возвратом билетов.

Трудовой кодекс Беларуси (часть 1, статья 34) определяет под простоем «временное (сроком не более шести месяцев) отсутствие работы по причине производственного или экономического характера (выход из строя оборудования, механизмов, отсутствие сырья, материалов, электроэнергии и т.д.)».

С утра 19 августа Купаловский театр был заблокирован: сотрудники и актеры не могут попасть в здание. Официальная версия — санитарный день. 19 и 20 августа объявлены выходными днями. Вчера, 20 августа, исполняющий обязанности директора Купаловского театра Валерий Громада заявил, что причиной такой ситуации стали официальные данные Минздрава о наличии ковидных.

— [В театре] 9 человек ковидных и 18 человек — контакты первого уровня. Поэтому это была необходимость проведения масштабной дезинфекции. Вчера [19 августа] она была проведена, сегодня идет уборка, — заявил Громада.

Купаловский театр должен был открыть сезон сегодня, 21 августа спектаклем «En souvenir de Шагал», посвященный Марку Шагалу. Уже вчера этот спектакль был отменен. На момент публикации на сайте театра указано, что Купаловский должен был открыться 25 августа спектаклем «Паўлінка».

Актеры театра подтвердили, что планируют сегодня подать заявления об увольнении. Ранее они уже писали их, после чего их завизировал художественный руководитель театра Николай Пинигин. Заявления были написаны на имя одного из заместителей Павла Латушко, который был назначен исполняющим его обязанности после его отставки.

Напомним, что 17 августа Латушко был уволен с поста директора Купаловского. Но к тому времени Министерство культуры уже назначило на этот пост Валерия Громаду. Поэтому эти документы потеряли юридическую силу.

Но, как подчеркивают актеры в комментарии, их позиция не изменилась. Они готовы уйти из театра в случае, если не будут удовлетворены заявленные ранее требования о возвращении Латушко и о наказании людей, допускавших насилие. Сотрудники, заявившие о солидарности с уволенным директором, готовы написать новые заявления. Они считают невозможным на данный момент играть спектакли.

Эту позицию актеры Купаловского подтвердили в разговоре с журналистами издания и утром 21 августа.