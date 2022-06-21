Microsoft создаст хранилище тысяч музыкальных произведений на случай катастрофы.

Хранилище разместят на архипелаге Шпицберген в Норвегии. Для записи произведений используют специальную технологию кодирования данных на кварцевом стекле с помощью лазера. Раскодировать данные сможет искусственный интеллект. Отмечается, что информация сможет храниться в таком виде более тысячи лет. Ее можно будет расшифровать при любом уровне развития технологий в будущем.

Global Music Vault (так называется проект) требует очень мало электрической энергии, так что его выбросы в атмосферу почти нулевые. Это будет один из самых экологичных дата-центров на планете.