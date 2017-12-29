Золото готовится показать лучшую годовую динамику с 2010 года

Цены на золото достигли максимумов одного месяца в пятницу и готовились показать лучшую динамику с 2010 года.

Ослабление доллара и бегство от риска, вызванное геополитической неопределенностью, способствовали росту котировок драгоценного металла за последний год.

В 13.30 золото торговалось по $1.296,93 за тройскую унцию по сравнению с $1.294,75 за унцию при закрытии торгов в четверг.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $1,6 до $1.298,8 за унцию.

Индекс доллара в этом году снизился более чем на 9 процентов, готовясь показать крупнейшее годовое падение с 2003 года. Ослабление валюты помогло котировкам металла подняться с достигнутых в середине декабря минимумов практически пяти месяцев - $1.235,92 почти - на 5 процентов.

Поддержку ценам на актив-убежище в этом году также оказали действия США, Китая и других мировых держав, пытавшихся сдержать ядерные амбиции КНДР.

Среди других драгметаллов палладий показал лучшую динамику в этом году, поднявшись более чем на 57 процентов благодаря высокому спросу со стороны производителей электронных аккумуляторов для автомобилей, на фоне спада производства.

Серебро торговалось по $16,85 за унцию по сравнению с $16,84 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $928,50 по сравнению с $923,00, палладий - $1060,85 против $1059,35.