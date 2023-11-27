Скифское золото вернулось в Украину из Нидерландов

Музей Алларда Пирсона передал Национальному музею истории Украины артефакты из четырех музеев Крыма, почти 10 лет хранившиеся в Нидерландах. Об этом сообщили в Национальном музее истории Украины.

До деоккупации Крыма "скифское золото" будет храниться в музее истории Украины.

"Во время юридических споров наш музей был определен как место хранения коллекций крымских музеев. Это означает, что со своей стороны музей приложит максимум усилий для их сохранения и для того, чтобы граждане и гости Украины смогли их увидеть", — подчеркнул генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук.

Государственная таможенная служба Украины сообщила, что уже приступила к таможенному оформлению "скифского золота". Речь идет о 565 предметах, это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки, которым две тысячи лет.

"В настоящее время грузовик с 2 694 кг культурных ценностей, известных под названием "скифское золото", въехал на территорию Киево-Печерской Лавры, где в Сокровищнице Национального музея Украины таможенники проведут идентификацию сокровищ", — написали таможенники.

Артефакты вывезли из Крыма в начале 2014 года, до оккупации Россией полуострова, для выставки "Крым — золотой остров в Черном море", которая проходила в Музее Алларда Пирсона в Нидерландах.