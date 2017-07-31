Евро отошел от пика 2,5 лет после данных об инфляции

Евро снизился в понедельник, отойдя от пика двух с половиной лет, поскольку инвесторы консолидировали позиции после данных об инфляции в еврозоне, которые практически совпали с прогнозами и снизили шансы на быстрое сворачивания мер стимулирования монетарной политики в ближайшие месяцы.

Индекс потребительских цен в еврозоне в июле, по предварительным данным, остался на уровне 1,3 процента, совпав с прогнозами опрошенных Рейтер экономистов. Целевым для ЕЦБ является показатель "чуть ниже 2 процентов".

"В этих данных для рынка нет ничего удивительного, поэтому на данный момент мы наблюдаем фиксацию прибыли после недавнего роста", - сказал трейдер американского банка в Лондоне.

Евро к 15.26 снизился на 0,16 процента до $1,1732. В прошлый четверг единая европейская валюта выросла до пика с января 2015 года в $1,1777.

К иене евро подешевел на 0,23 процента, а к фунту стерлингов практически не изменился.

В то же время индекс доллара к корзине основных валют удерживался вблизи минимума 13 месяцев под давлением роста коротких позиций, но рынки не стремятся опускать его ниже в преддверии ожидаемых на этой неделе данных.

В течение недели также ожидаются решения центральных банков Австралии и Великобритании. Данные о занятости в США выйдут в пятницу.

Индекс доллара к этому времени вырос на 0,21 процента до 93,459 после снижения на 0,6 процента в пятницу. В четверг он упал до минимума с июня 2016 года.