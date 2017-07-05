Доллар укрепился на фоне закрытия коротких позиций в преддверии выхода новых данных

Доллар укрепился к японской иене в ходе торгов среды, поднявшись до максимальных уровней за почти два месяца, так как инвесторы закрывали короткие позиции по американской валюте в преддверии выхода на этой неделе данных, которые позволят получить более четкое представлении о текущем восстановлении экономики США.

Постепенное повышение доходности краткосрочных американских гособлигаций с начала июня не сопровождалось ростом валюты США. Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, в последние дни качало из стороны в сторону.

По мнению рыночных аналитиков, если данные, которые будут опубликованы на этой неделе, окажутся хорошими, курс доллара перейдет росту.

Доллар к 15.35 прибавил 0,3 процента и торгуется вблизи 113,59 иены, максимального уровня за почти два месяца. По отношению к евро американская валюта в целом не меняется, находясь около отметки $1,13530.

Закрытие коротких позиций по доллару наблюдается и в паре с евро - единая валюта снизилась на 0,2 процента до минимума одной недели 1,1323.

Утренний рост японской валюты после того, как Пхеньян заявил в среду, что провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести тяжелую ядерную боеголовку, довольно быстро сошел на нет.

Фунт стерлингов сегодня торгуется вблизи недельных минимумов после выхода данных о деловой активности в секторе услуг Великобритании, которые свидетельствуют о трудностях для дальнейшего развития экономики.

Британская валюта опускалась вплоть до отметки $1,2894, что на 0,3 процента ниже предыдущего закрытия.

Канадский доллар сдал позиции, торгуясь вблизи C$1,2962 за доллар США после достижения 10-месячного максимума C$1,2912 накануне.