Доллар в плюсе второй день подряд за счет закрытия коротких позиций

Доллар вырос во вторник, поскольку инвесторы еще больше сократили число ставок на понижение валюты США после скачка доходности гособлигаций и в преддверии данных об инфляции, которые считаются следующим риском для рынка.

“Данные об инфляции в США - это большой риск для рынков, а учитывая чрезвычайное количество коротких позиций по доллару на рынке, валюта США может подскочить, если инфляция будет неожиданно высокой”, - сказала аналитик Caxton FX Александра Расселл-Оливье.

Индекс доллара, отслеживающий его динамику к корзине основных валют-соперников, к 16.11 вырос на 0,18 процента до 92,043, в пятницу опустившись до минимума двух с половиной лет в 91,011.

Индекс показал второй максимальный рост за год в понедельник, так как доходность 10-летних гособлигаций США повысилась на 8 базисных пунктов до 2,125 процента. Во вторник она продолжила расти.

Несмотря на скачок доллара, число чистых коротких позиций против американской валюты остается вблизи пиков, достигнутых в январе 2013 года, из-за ослабления ожиданий повышения ставки ФРС.

Участники валютных рынков теперь прогнозируют, что американский ЦБ поднимет ставку лишь один раз к концу 2018 года, тогда как несколько недель назад ожидали, что регулятор ужесточит политику до конца текущего года.

Доллар вырос на 0,51 процента к иене до 109,95 иены после подъема на 1,4 процента в понедельник, который стал максимальным за день с середины января.

Евро снизился на 0,13 процента к доллару до $1,1936.