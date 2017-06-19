Иена снизилась к доллару и евро; в фокусе комментарии чиновников ФРС

Отличные друг от друга сигналы ведущих мировых центробанков относительно инфляции и монетарной политики привели к укреплению доллара и евро к иене в понедельник, в то время как трейдеры ждали выступлений ряда чиновников Федрезерва на этой неделе.

Уверенность главы ФРС Джанет Йеллен после того, как регулятор на прошлой неделе повысил ставки в третий раз за полгода, удивила инвесторов, ожидавших большей осторожности в отношении экономики.

Однако существуют признаки того, что рынок не верит в прогнозы ФРС, которые показали, что центробанк сможет продолжить повышение ставок в этом году. Сомнения представителей регулятора, выступления которых ожидаются на этой неделе, могут навредить доллару.

К 15.16 индекс доллара удерживался на уровне 97,135 к корзине основных валют.

Итоги заседания Банка Японии на прошлой неделе фактически исключили вероятность сокращения мер стимулирования экономики страны, и в понедельник иена продолжила снижаться, сбавив по 0,1 процента к доллару и евро.

Евро торговался без резких колебаний к доллару на уровне $1,1199 после подъема на 0,5 процента в пятницу.

Фунт стерлингов подорожал на фоне официального начала переговоров о выходе Британии из ЕС.

Слухи о том, что неожиданная неудача премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на прошедших 8 июня парламентских выборах может привести к смещению в сторону "мягкого Brexit", поддержали британскую нацвалюту, хотя многие аналитики ждут, что новости с переговоров ударят по фунту.

Мэй также столкнулась с трудностями в заключении договоренности с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (ДЮП), с которой надеется сформировать правительство после того, как консерваторы потеряли парламентское большинство по итогам выборов.

Фунт прибавил 0,1 процента к доллару до $1,2793.