Евро, доходность бондов снизились из-за сообщения о неправильном толковании речи главы ЕЦБ

Евро снизился, а доходность европейских гособлигаций растеряла набранное ранее преимущество в среду, после того как источники в центральном банке еврозоны сказали Reuters, что рынок неправильно воспринял слова главы Европейского центрального банка Марио Драги.

Драги во вторник намеревался просигнализировать, что регулятор допускает период замедления инфляции, не собираясь автоматически ужесточать политику в таком случае, как восприняли это рынки, сказали источники, знакомые с позицией главы ЕЦБ. Регулятор отказался от комментариев.

К 15.48 евро снизился на 0,11 процента до $1,1329 к доллару. Доходность немецких 10-летних бондов - эталонных для Европы - отошла от месячного максимума в 0,41 процента и находилась вблизи 0,35 процента.