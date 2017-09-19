Швейцарский франк упал до минимума к евро с января 2015 года

Швейцарский франк во вторник упал до минимального уровня за более чем два года по отношению к евро, поскольку относительное спокойствие вокруг Северной Кореи привело к ослаблению спроса на валюты-убежища.

Франк, который имеют тенденцию укрепляться в периоды кризисов, снижался на полпроцента до 1,1565 франка за евро в ходе торгов в Лондоне. Это стало минимальной отметкой с 15 января 2015 года, когда центробанк Швейцарии отменил потолок обменного курса франка к евро.

Швейцарская валюта ослабла более чем на 8 процентов к евро с начала года.

Это заставило Швейцарский национальный банк (SNB) на прошлой неделе смягчить тон в отношении курса нацвалюты.

Регулятор, который в течение почти трех лет повторял, что франк “существенно переоценен”, на этот раз сообщил, что стоимость валюты остается высокой.

Однако аналитики говорят, что смену риторики швейцарского ЦБ не следует расценивать как отход от сверхмягкой денежно-кредитной политики. Центробанк оставил ставки на отрицательном уровне.

“(ЦБ Швейцарии) не спешит ужесточать политику, а с учетом того, что ЕЦБ и Банк Англии на прошлой неделе приблизились к ужесточению политики, это начинает оказывать некоторое понижательное давление на швейцарский франк”, - отмечает Ли Хардман, валютный аналитик MUFG.