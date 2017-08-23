Евро удерживается вблизи сессионных пиков благодаря данным PMI

Евро удерживался вблизи сессионных пиков в среду благодаря хорошим показателям PMI Германии и Франции, хотя инвесторы предупредили, что подъем может быть ограничен из-за опасений о большом объеме длинных позиций в единой европейской валюте.

Евро вырос на 0,23 процента, достигнув внутридневного максимума в $1,1788 к доллару, а также пика 10 с половиной месяцев к фунту стерлингов вблизи отметки в 92 пенса.

Инвесторы ждут выступлений главы ФРС Джанет Йеллен и президента ЕЦБ Марио Драги на симпозиуме в Джексон-Хоул в пятницу, хотя они вряд ли сигнализируют об изменениях монетарной политики. Драги, выступая в Германии в среду, воздержался от комментариев, которые могли бы взволновать рынок.

Евро поддержали данные индексов PMI Германии и Франции. Обе страны зафиксировали хороший рост деловой активности в частном секторе в августе, показали результаты исследований. Это укрепило уверенность в сохранении движущей силы в двух крупнейших экономиках еврозоны в квартале, завершающемся в сентябре.

Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), объем длинных позиций в евро достиг максимума почти за семь лет, а укрепление единой европейской валюты спровоцировало возвращение в долг еврозоны ряда крупнейших инвесторов в облигации.

Индекс доллара к корзине основных валют к 15.15 МСК сбавил 0,3 процента до 93,290. Поскольку инвесторы не ждут значимых экономических данных, на прогноз для американской валюты, скорее всего, в ближайшее время сможет повлиять только речь Йеллен.

В то же время давление на доллар также оказывают политические события, хотя некоторые аналитики говорят, что американская валюта, возможно, готова к скачку.