Евро и доходность госбондов снизились после заседания ЕЦБ

Евро и доходность гособлигаций еврозоны снизились в четверг, после того как Европейский центральный банк оставил без изменений сверхмягкую монетарную политику, сохранил ставки на рекордных минимумах и даже оставил дверь открытой для дальнейшего смягчения в случае необходимости.

К 15.11 евро потерял 0,3 процента к доллару, опустившись до $1,1480.

Доходность индикативных для региона 10-летних гособлигаций Германии снизилась более чем на 2 базисных пункта после публикации заявления регулятора, теряя с начала дня около 0,5 процента. Доходность испанских и итальянских 10-летних бондов упала на 4-5 базисных пунктов.

Панъевропейский индекс STOXX 600 продолжил укрепляться, поднявшись на 0,26 процента, тогда как индекс банков еврозоны торговался практически без изменений.