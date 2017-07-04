Иена отошла от минимума на фоне отказа Банка Австралии от ужесточения политики

Сохранение ставок Резервного банка Астралии стало основным событием, задающим динамику валютных рынков во вторник - австралийский доллар снизился почти на процент, а иена отскочила от минимума семи недель.

Наряду с долларом США, иена отреагировала на тенденцию к ужесточению денежно-кредитной политики за пределами США, когда многие ожидали, что Австралия, следуя веяниям, поднимет ставки.

Тем не менеее нейтральная позиция центробанка в вопросе ставок в целом не изменилась, и австралийский доллар перешёл от роста к снижению.

Шведский Риксбанк вновь спрогнозировал, что ставки не будут расти до середины следующего года и сообщил, что хоть и не планирует снова снижать стоимость заимствований, не исключает такого сценария. После сообщения банка шведская крона снизилась.

"РБА не оправдал ожиданий перехода к более жёсткой риторике, и это стало большим драйвером",- сказал Ли Хардман, аналитик японской MUFG в Лондоне.

Иена, которая выросла в том числе благодаря инвесторам в Азии, стремящимся к надёжным активам после ракетного запуска КНДР, к 14.52 снизилась примерно на 0,17 процента к доллару и на 0,3 процента к евро.

"Австралиец", установивший максимум почти за четыре месяца на прошлой неделе, снизился на 0,7 процента к доллару до $0,7606.

Индекс доллара вырос на 0,04 процента к корзине валют до 96,253.