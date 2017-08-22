Евро отошел от минимумов, но рынки нерешительны перед съездом в Джексон-Хоул

Евро отступил от минимумов понедельника, оставаясь ниже пика 2,5 лет, поскольку рынки считают, что двузначный рост единой валюты в этом году будет чрезмерным, учитывая, что ЕЦБ по-прежнему не желает сворачивать меры стимулирования.

Поскольку на неделе не ожидается выхода значимых экономических данных, внимание аналитиков будет приковано к конференции глав центробанков в Джексон-Хоул, где участники могут рассказать о дальнейшей политике регуляторов.

В понедельник евро отскочил от дневных минимумов, торгуясь в целом с нулевой динамикой на уровне $1,1763. В августе валюта выросла до максимума 2,5 лет, превысив значение $1,19.

Несмотря на снижение в последнее время, единая европейская валюта прибавила более 11 процентов в этом году, показав самую лучшую динамику среди валют стран G10.

Глава ЕЦБ Марио Драги не будет делать новых объвлений в Джексон-Хоул, сказали два источника, знакомые с ситуацией, умерив ожидания сворачивания программы стимулирования центробанка.

В ожидании конференции, которая станет ключевым событием недели, валюты торгуются в жестких диапазонах. Индекс доллара к 15.15 снизился на 0,04 процента до 93,405 пункта.

Инвесторы сокращают объем коротких долларовых позиций к японской иене перед выступлением главы ФРС Джанет Йеллен в пятницу.